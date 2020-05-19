مجهولون يهاجمون منزل مدير قائممقامية الراشدية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجهولين هاجموا منزل مدير قائممقامية الراشدية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اطلقت النار على منزل مدير قائمقامية قضاء الراشدية المدعوة (أ.ع) ضمن منطقة الشيخ سعد".
واضاف ان "ذلك اسفر عن اضرار بواجهة المنزل دون وقوع اية خسائر بشرية".
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