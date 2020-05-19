بالصور.. رئيس الوقف السني يستقبل الحلبوسي

استقبل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " خلال أمسية رمضانية زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور عدد من النواب ديوان الوقف السني".

واضاف ان "الحلبوسي التقى رئيس الوقف سعد كمبش وعددا من خطباء المساجد".

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