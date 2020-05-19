- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " خلال أمسية رمضانية زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور عدد من النواب ديوان الوقف السني".
واضاف ان "الحلبوسي التقى رئيس الوقف سعد كمبش وعددا من خطباء المساجد".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس الوقف السني يستقبل الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.