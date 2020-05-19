مدير صحة الكرخ يوجه رسالة الى اهالي ثلاث مناطق

وجه مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، رسالة الى اهالي مناطق شعلة الصدرين والحرية والعامرية، فيما اشار الى انه في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل ١٢ وفاة بالمرض في بغداد وحدها.

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اهلنا الكرام في مدن شعلة الصدرين والحرية والعامرية، ستتم من يوم غد ان شاء الله حملة مسح ميداني لمدنكم لغرض تطويق المرض ومن ثم القضاء عليه في مدنكم"، مبينا "ستكون هناك فرق جوالة اضافة الى فرق موجودة في مستشفى الشهيد الحكيم وكل المراكز الصحية في هذه المدن الثلاث".

واضاف "املنا بكم التعاون ونرجو من كل شخص يشعر بأي من الأعراض التي قد تشبه الانفلونزا او حتى الزكام البسيط كأن تكون ارتفاع في درجة الحرارة او حرقة او احتقان في البلعوم او السعال ومهما كانت بسيطة عليه طلب الفحص، وكذلك كل شخص كان ملامسًا لأي شخص آخر ثبتت إصابته"، لافتا الى "انني اتمنى من اصحاب المحلات التجارية او اي مكان فيه زبائن كأن يكون محل حلاقة او ماشابه ذلك ايضاً يطلب الفحص".

Advertisements

وتابع "سيكون اخوانكم من منتسبي الصحة في خدمتكم فلا تقصروا معهم من اجل صحتكم وصحة اهلكم"، لافتا الى انه "في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل ١٢ وفاة بالمرض في بغداد وحدها وهناك آخرون يعانون بشدة في ردهات الانعاش".

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد، فيما اشار الى ان المناطق التي ستشمل بالحظر هي مدينة الصدر والحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية.