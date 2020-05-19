شرطة ذي قار تعلن اعتقال متاجر بالحبوب المخدرة في سوق الشيوخ

اعلنت شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال متاجر بالحبوب المخدرة في قضاء سوق الشيوخ.

وقالت شرطة ذي قار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة للمتهمين ولمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية القت مفارز شعبة مخدرات قضاء سوق الشيوخ (جنوب محافظة ذي قار) على متهم تولد ١٩٩١ شغله كاسب يسكن منطقة النواشي يستقل عجلة وبحوزته عدد من الحبوب المخدرة المعروفة محليا (الكبتي)".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود".