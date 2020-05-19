الامم المتحدة تقترح عقد اجتماعها القادم عبر بث الخطابات المسجلة مسبقا لقادة الدول

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الثلاثاء، على الدول الأعضاء في المنظمة النظر في إمكانية عقد الجمعية العامة القادمة عن بعد عبر بث الخطابات المسجلة مسبقا لقادة الدول.

وقال غوتيريش في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء، إنه "من غير المرجح أن يتمكن رؤساء الدول والحكومات من جميع الدول الأعضاء من الوصول إلى نيويورك في شهر أيلول"، مشيرا إلى أن المجتمع الطبي يتوقع أن يواصل الوباء انتشاره في العالم "بدرجات متفاوتة من الشدة".



وسبق أن شكك غوتيريش في إمكانية أن تنطلق الدورة الـ75 للجمعية العامة في موعدها المحدد في الـ15 من أيلول القادم، مبيناً أن الأمم المتحدة تدرس "خيارات بديلة أخرى" بما فيها تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، لتنظيم الاجتماع السنوي لقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.