بالصور.. حريق كبير في مخزن للأسلاك الكهربائية جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اندلاع حريق كبير في مخزن للأسلاك الكهربائية جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل مخزن متخذ لخزن الأسلاك الكهربائية وبراميل زفت في منطقة جرف النداف الكرغولية تحديداً".
وأوضحت المديرية، أنه "لم تعرف أسباب اندلاع الحريق مما استدعى طلب خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق".
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