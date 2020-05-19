بالصور.. حريق كبير في مخزن للأسلاك الكهربائية جنوب شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير نشب داخل مخزن متخذ لخزن الأسلاك الكهربائية وبراميل زفت في منطقة جرف النداف الكرغولية تحديداً".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات عزل وتطويق النيران ثم الأقتحام المباشر في قلب المخزن المحترق بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وصلت من فورها الى موقع الحريق بوقت قياسي، تم توجيهها من عدة مراكز اطفاء في جانب بغداد الرصافة ليتم السيطرة واخماد الحريق الذي اقتصر على الخسائر المادية دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".

وأوضحت المديرية، أنه "لم تعرف أسباب اندلاع الحريق مما استدعى طلب خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق".