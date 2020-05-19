الجزائر تشدد حظر التجوال بعطلة العيد إلى 18 ساعة

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن تدابير استثنائية جديدة وتكميلية لعطلة عيد الفطر في جميع محافظات البلاد، تتعلق بزيادة ساعات الحجر المنزلي.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد تعليمات، اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيلها، قرر بموجبها رفع مدة الحجر الجزئي المنزلي إلى 18 ساعة في جميع الولايات الـ48 يومي عيد الفطر.

وتقرر فرض الحجر الجزئي من الواحدة بالتوقيت المحلي (منتصف النهار بتوقيت جرينيتش) إلى الساعة 7.00 صباحاً بتوقيت الجزائر.

كما قررت الحكومة الجزائرية منع حركة السيارات والدراجات النارية داخل الولايات وبينها طوال يومي العيد "تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية" وفق نص التعليمة الحكومية.

وعقد، الإثنين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعاً مع أعضاء "اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا"، طلب منها دراسة إجراءات تكميلية للحجر الصحي خلال يومي عيد الفطر.

Advertisements

وألمح بيان عن الرئاسة، الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، بأن البلاد تتجه لفرض ارتداء الكمامة في إطار قرار "محتمل للتعايش مع فيروس كورونا" خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن "المجتمعين اتفقوا على أن حمل الكمامة لا يقل فعالية عن الحجر الصحي، مما يستلزم فرضه على الجميع".

وأمر تبون لجنة متابعة ورصد الوباء بـ"التوسع في التحقيق" في انتشار جائحة كورونا بجميع محافظات البلاد والتي تعدت عتبة 7 آلاف إصابة و500 وفاة.

وسجلت الجزائر، الثلاثاء، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الجزائرية حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها.

وارتفع عدد المصابين الإجمالي بفيروس "كوفيد – 19" إلى 7377 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 561 حالة وفاة.

بينما سجلت الجزائر 121 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 3746 حالة تعافٍ.