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السودان يعلن إجراء مباحثات مع مصر بشأن سد النهضة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - مها التلب

الثلاثاء 2020/5/19 10:00 م بتوقيت أبوظبي

أعلن السودان، الثلاثاء، عن إجراء مباحثات مع مصر  حول ملف سد النهضة، فيما أشار إلى اعتزامه الاتصال برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للتشاور حول استكمال المفاوضات. 

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم، مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.

وأوضح البيان أن الاجتماع مع مدبولي "تلبية لمبادرة السودان من أجل حث الدول الثلاث، لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

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وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن حمدوك سيجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للتشاور حول موعد استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت أديس أبابا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان مقرر تستضيفها واشنطن، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في يوليو/تموز المقبل.

فيما تصر القاهرة على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

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