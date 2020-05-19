انت الان تتابع ترامب: ينبغي لأمريكا أن تدرس إنهاء اتفاقات تجارية تستورد بموجبها الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تدرس إنهاء اتفاقات للتجارة تستورد بموجبها الماشية، بينما تتحرك الحكومة الاتحادية لمساعدة المنتجين الزراعيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا.
ومتحدثا في البيت الأبيض، قال ترامب ”قرأت بالأمس أننا نستورد بعض الماشية من دول أخرى لدينا اتفاقات للتجارة معها. أعتقد أنه ينبغي أن ندرس إنهاء تلك الاتفاقات... لدينا الكثير من الماشية في هذا البلد“.
وتصًدر المكسيك أكثر من مليون بقرة سنويا عبر الحدود أصبحت جزءا من المعروض من لحوم الأبقار في الولايات المتحدة.
وأدلى ترامب بتعليقاته في اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة كيفية صرف 19 مليار دولار وافق عليها الكونجرس في مساعدات لدعم المزارعين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستبدأ في السادس والعشرين من مايو أيار تلقي الطلبات من المنتجين الزراعيين الذين تكبدوا خسائر.
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