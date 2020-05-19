انت الان تتابع ترامب: ينبغي لأمريكا أن تدرس إنهاء اتفاقات تجارية تستورد بموجبها الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تدرس إنهاء اتفاقات للتجارة تستورد بموجبها الماشية، بينما تتحرك الحكومة الاتحادية لمساعدة المنتجين الزراعيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

ومتحدثا في البيت الأبيض، قال ترامب ”قرأت بالأمس أننا نستورد بعض الماشية من دول أخرى لدينا اتفاقات للتجارة معها. أعتقد أنه ينبغي أن ندرس إنهاء تلك الاتفاقات... لدينا الكثير من الماشية في هذا البلد“.

وتصًدر المكسيك أكثر من مليون بقرة سنويا عبر الحدود أصبحت جزءا من المعروض من لحوم الأبقار في الولايات المتحدة.

Advertisements

وأدلى ترامب بتعليقاته في اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة كيفية صرف 19 مليار دولار وافق عليها الكونجرس في مساعدات لدعم المزارعين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستبدأ في السادس والعشرين من مايو أيار تلقي الطلبات من المنتجين الزراعيين الذين تكبدوا خسائر.