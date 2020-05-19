الأحد القادم أول أيام عيد الفطر في مصر وعدد من الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، أن يوم الأحد 24 مايو/ أيار، هو أول شهر شوال وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن رمضان سيأتي كاملا هذا العام متمما 30 يومًا، حسب الحسابات الفلكية.



ونقل موقع إرم نيوز عن ”القاضي“، ”يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس الجمعة 28 رمضان (يوم الرؤية)، في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية“.

Advertisements

وتابع: ”بالتالي سيكون الأحد هو أول أيام عيد الفطر، والسبت هو المتمم لشهر رمضان، في مصر وأغلب الدول العربية، إلا لو كان هناك خروج من أي دولة عن ذلك“.

وأضاف أنه ”حتى البلدان التي صامت بعدنا بيوم سيكون العيد عندها في 24 مايو/ أيار؛ لأنه عند رؤيتهم للهلال السبت، سيكون واضحا، ورمضان 29 يومًا فقط“.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، لاستطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر، يوم الجمعة المقبل وهو يوم الرؤية، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ، وهيئة المساحة.

ونظام التقويم الهجري الذي تسير وفقًا له الدول العربية، يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض