شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما رائعا في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده حققت تقدما رائعا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن ولايات عديدة بالبلاد نجحت في احتواء الوباء.

Advertisements وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا. وأمس الإثنين، كشف الرئيس الأمريكي، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع. والدواء المذكور معالج لمرض الملاريا ويصفه ترامب لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه كدواء وقائي ضد الوباء القاتل، وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.53 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألفا و978 وفاة.

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