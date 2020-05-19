شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها.

Advertisements

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض:“لا بد أن يحسّنوا طريقة تعاملهم، وعليهم أن يؤدوا عملًا أفضل، وينبغي أن يكونوا أكثر إنصافًا مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة، وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك“.

وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أن نشر خطابًا إلى منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، قائلًا إن عليها أن تُدخل تحسينات خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وإلا فإنه سيجعل التجميد المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائمًا.