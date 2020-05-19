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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغنوشي يؤكد تناغم إخوان تونس مع الموقف التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بتهنئته اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، بسيطرة القوات التابعة له على قاعدة ”الوطية“ الجوية، على التناغم بين إخوان تونس وليبيا .
وتعتبر تهنئة الغنوشي، الذي يرأس حركة النهضة الإسلامية الجناح السياسي لتنظيم الإخوان في تونس، تناغما مع الموقف التركي في ليبيا، وشقا لصف الدبلوماسية التونسية، حيث تؤكد رئاسة الجمهورية على موقف الحياد من أزمة البلد الجار.
وأحدث الموقف المتباين بين رئيس البرلمان المتهم بتغليب المصالح الحزبية والإيديولوجية على الموقف الوطني، شرخا بين الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يخفي عدم ثقته في تركيا التي دخلت بقوة لتغليب كفة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وكان التعاطي الرسمي مع الطائرة التركية التي حطت في تونس مؤخرا وتحمل مساعدات إلى ليبيا، والتشديد على التدقيق في حمولتها، قد عمق تباين الموقف من الملف الليبي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان
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