شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151615.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4199.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 112895 شخصاً حتى الآن.

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