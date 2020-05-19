شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يؤكد التزام الإمارات بدعم القضية الفلسطينية واللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم القضية الفلسطينية ودعم اللاجئين، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو".



وتابع: "التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات الـ6 الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".

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