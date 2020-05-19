استمرار الإشتباكات في الشراونة ببعلبك والأهالي يناشدون الجيش التدخل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وان خفت وتيرتها نسبياً بين عائلتي زعيتر و وهبي في ​حي الشراونة​ بدولة ​بعلبك​ اللبنانية ، وتخللها اطلاق رصاص من اسلحة خفيفة ومتوسطة اضافة الى اطلاق عشرات القذائف الصاروخية.

وكانت الاشتباكات قد بدأت قبل الافطار بحوالي النصف ساعة ثم عادت وتطورت قرابة الثامنة الا ربعا وما زالت مستمرة. وطالت القذائف والرصاص وسط المدينة وعدد من المنازل وبعض القبور.

وناشد الأهالي ​الجيش​ التدخل الفوري ووقف الاشتباكات التي لا يدفع ثمنها الا المواطن البعلبكي.