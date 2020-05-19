الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية في أجواء منطقة يارون الحدودية

أفادت قناة "​الميادين​" بأن ​الجيش الإسرائيلي​ اطلق قنابل ضوئية في أجواء منطقة يارون مقابل بلدة رميش على الحدود اللبنانية مع ​اسرائيل​. إضغط للمزيد

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