ديما جمالي: بحثت مع الحريري بوضع طرابلس المعيشي والانمائي

لفتت النائبة ديما جمالي في بيان إلى ان "دور مجلس النواب وكل التشريعات التي أتابعها، وضع طرابلس المعيشي والانمائي، التطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية، أزمة كورونا وموضوع التوعية، الشؤون التنظيمية لتيار المستقبل، كل هذه المواضيع كانت محور لقائي برئيس الحكومة السابق سعد الحريري اليوم".
أضافت: "ركز الحريري على المواضيع المتعلقة بالأزمة المعيشية وضرورة إيجاد حلول سريعة لمساندة المواطن، بانتظار الخطط الطويلة الأمد. وبدوري، شددت على ضرورة التزام المعارضة البناءة تداركا للأسوأ واحتراما لعمل المؤسسات الدستورية".
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