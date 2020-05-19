ديما جمالي: بحثت مع الحريري بوضع طرابلس المعيشي والانمائي

لفتت النائبة ​ديما جمالي​ في بيان إلى ان "دور ​مجلس النواب​ وكل التشريعات التي أتابعها، وضع ​طرابلس​ المعيشي والانمائي، التطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية، أزمة ​كورونا​ وموضوع التوعية، الشؤون التنظيمية ل​تيار المستقبل​، كل هذه المواضيع كانت محور لقائي برئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ اليوم".

أضافت: "ركز الحريري على المواضيع المتعلقة ب​الأزمة​ المعيشية وضرورة إيجاد حلول سريعة لمساندة المواطن، بانتظار الخطط الطويلة الأمد. وبدوري، شددت على ضرورة التزام المعارضة البناءة تداركا للأسوأ واحتراما لعمل ​المؤسسات الدستورية​".