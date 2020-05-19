ميقاتي: طرابلس ستصمد وتواجه ما تتعرض له من استهداف وغبن

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أن "​طرابلس​ ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه بعزم أبنائها وصلابتهم"، لافتا الى أن "طرابلس ستبقى عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون بجانب أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا وأبناؤنا، وواجبنا أن ندافع عنهم ونساندهم مهما بلغت التضحيات".

وأثنى ميقاتي على "الجهود التي يبذلها العاملون في كل قطاعات ​جمعية العزم والسعادة​ الاجتماعية"، داعيا إياهم إلى "إنهاء ​شهر رمضان​ بالروحية نفسها التي بدأوه فيها، سواء أكان على صعيد استقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من ​مواد غذائية​ مختلفة، أم لجهة تأمين الخدمات الطبية".

ونوه ب"مركز الرعاية الصحية الذي أبلى بلاء حسنا وما زال في مكافحة جائحة ​كورونا​"، مهنئا الجميع ب"قرب حلول ​عيد الفطر​ السعيد"، راجيا الله "أن يعيده على طرابلس و​لبنان​ ب​الأمن​ والأمان".