توجه الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا له: "كنت آمل أن تعترف بأن الغبن الذي لحق المسيحيين في الدولة سسبه الأول تهجيرهم من قبل أبناء جلدتك وحلفاؤك من بيوتهم نحو "بلاد الفرنجة الكفار"، ولبنان لن يقوم من الأرض مهما اجتهدتم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم، وإلا،لا تتعبوا حالكم: الله لا يقيمو".
تجدر الإشارة إلى أن الحريري كان قد صرح على وسائل التواصل الإجتماعي قبل ذلك معتبرا أنه "في وقت يتخبّط فيه البلد نرى مسؤولاً في مؤتمر صحافي ينادي بحقوق المسيحيين فنحن كلّنا لبنانيين "إلى متى بدنا نضلّ نحكي عن حقوق كل طائفة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أبوفاضل للحريري:لبنان لن يقوم مهما اجتهدتم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.