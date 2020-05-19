أبوفاضل للحريري:لبنان لن يقوم مهما اجتهدتم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم

توجه الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل إلى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا له: "كنت آمل أن تعترف بأن الغبن الذي لحق المسيحيين في الدولة سسبه الأول تهجيرهم من قبل أبناء جلدتك وحلفاؤك من بيوتهم نحو "بلاد الفرنجة الكفار"، و​لبنان​ لن يقوم من الأرض مهما اجتهدتم إلا بجناحيه المسيحي والمسلم، وإلا،لا تتعبوا حالكم: الله لا يقيمو".

تجدر الإشارة إلى أن الحريري كان قد صرح على وسائل التواصل الإجتماعي قبل ذلك معتبرا أنه "في وقت يتخبّط فيه البلد نرى مسؤولاً في مؤتمر صحافي ينادي ب​حقوق المسيحيين​ فنحن كلّنا لبنانيين "إلى متى بدنا نضلّ نحكي عن حقوق كل طائفة؟".