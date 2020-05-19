فرنجية استقبل سفيرات كندا والنرويج وسويسرا

استقبل رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ في ​بنشعي​ سفيرات كندا ​ايمانويل لامورو​ و​النرويج​ ليني ستانسس و​سويسرا​ مونيكا شموتس في حضور الدكتور جان بطرس، وقد تمحور البحث حول الاوضاع السياسية الراهنة في ​لبنان​ بالإضافة الى موضوع الإصلاحات و​الأزمة​ الإقتصادية. إضغط للمزيد

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