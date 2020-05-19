إصابة شخص بجروح إثر صدم سيارة عسكرية لدراجته النارية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا عن أن سيارة عسكرية صدمت على طريق وادي جنعم شبعا ​دراجة نارية​ يقودها السوري علي احمد حمادي مما تسبب بإصابته بجروح ورضوض عمل ​الصليب الأحمر اللبناني​ في شبعا على نقله إلى ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ للمعالجة. إضغط للمزيد

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