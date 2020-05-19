الجيش:توقيف فلسطيني لاحتياله على إمرأة من الجنسية البنغلادشية

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ البيان انه "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​الحمرا​، الفلسطيني (أ.ج) لاحتياله على إمرأة من الجنسية البنغلادشية وسلبها مبلغاً من ​المال​، وقيامه بأعمال الصرافة غير القانونية، وعدم حيازته على أوراق ثبوتية، كما عثر معه على مبلغ كبير من المال. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

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