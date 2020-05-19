إزاحة الستار عن النصب التذكاري لـ"شهداء مسيرة العودة" في مارون الراس

أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين، مراسم إزاحة الستار عن نصب شهداء "​مسيرة​ العودة الـ6" الذين استشهدوا برصاص العدو الإسرائيلي عام 2011، وذلك في ​حديقة​ ​إيران​ ببلدة ​مارون الراس​، بحضور سفير فلسطين في ​لبنان​ ​أشرف دبور​، مسؤول الملف الفلسطيني في ​حزب الله​ ​حسن حب الله​، أمين سر ​حركة فتح​ في لبنان ​فتحي أبو العردات​، ممثل ​حركة حماس​ في لبنان الدكتور ​أحمد عبد الهادي​، و​ممثلين​ عن ​الفصائل الفلسطينية​، وعدد من العلماء وعوائل شهداء العودة، وعدد من ​اللاجئين الفلسطينيين​ في مخيمات الشتات.

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وفي الختام، جرى وضع إكليل من الزهر عند النصب التذكاري لمسيرة شهداء العودة باسم المشاركين في الاحتفال.

وللمناسبة عينها، أقيمت مراسم رفع ​العلم الفلسطيني​ على سارية عملاقة في بلدة عديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ليعلن بعد ذلك المخطط الهندسي لحديقة شهداء العودة، ويوضع حجر الأساس لها إيذاناً ببدء تشييدها.