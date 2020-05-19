إزاحة الستار عن النصب التذكاري لـ"شهداء مسيرة العودة" في مارون الراس

أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين، مراسم إزاحة الستار عن نصب شهداء "مسيرة العودة الـ6" الذين استشهدوا برصاص العدو الإسرائيلي عام 2011، وذلك في حديقة إيران ببلدة مارون الراس، بحضور سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله، أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وعدد من العلماء وعوائل شهداء العودة، وعدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات.
وفي الختام، جرى وضع إكليل من الزهر عند النصب التذكاري لمسيرة شهداء العودة باسم المشاركين في الاحتفال.
وللمناسبة عينها، أقيمت مراسم رفع العلم الفلسطيني على سارية عملاقة في بلدة عديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ليعلن بعد ذلك المخطط الهندسي لحديقة شهداء العودة، ويوضع حجر الأساس لها إيذاناً ببدء تشييدها.
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