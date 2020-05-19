أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم عن أنها سجلت 57 إصابة جديدة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار بيان للوزارة، إلى أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، و بذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662 حالة فُحصت، وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد، ووصل مجموع الإصابات إلى 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.