الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة ​العراق​ية اليوم عن أنها سجلت 57 إصابة جديدة وأربع وفيات ب​فيروس كورونا​ عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، و بذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662 حالة فُحصت، وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ و​النجف​ والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد، ووصل مجموع الإصابات إلى 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".