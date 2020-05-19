حواط: المعلومات التي قدمتها في ملف التهريب كفيلة بإيصالنا لخواتم سعيدة

أشار النائب ​زياد حواط​ إلى أنه "قدم اليوم إخبارًا بموصوع التهريب الحاصل على الحدود"، لافتًا إلى أن "​قصر العدل​ هو المكان الصحيح لمتابعة الملفات".

وخلال حديث تلفزيوني، أعرب حواط عن ثقته بالقضاء، منوّهًا بأن "هناك أموال طائلة تُهدر من جيوب اللبنانيين". وشدد على أنه "من حقنا في هذا البلد أن نعرف من هم الأشخاص الذين يسرقوننا وينهبوننا ونراهم يُحاكمون".

كما لفت إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من العلومات وضعتها بتصرف ​النيابة العامة​ والقضاء المختص، وهذه المعلومات كفيلة أن توصلنا للخواتم السعيدة"، موضحًأ أن "الملف بات يطال كل لبناني، لا يمكن أن نصل إلى مكان وأبواب الهدر لا تزال مفتوحة".