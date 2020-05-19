وقع إشكال بين عائلتي البشارة وخليفة في سهر ​كفرزبد​ وحصل ​إطلاق نار​ مما أدى إلى إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى، وعملت ​القوى الأمنية​ على إعادة الهدوء إلى المنطقة بعد احتواء الإشكال.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة إشكال مسلح بين عائلتين في سهل كفرزبد وقوى الأمن تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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