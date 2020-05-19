خارجية روسيا: ليرفع الإتحاد الأوروبي العقوبات غير القانونية على سوريا

دعت ​وزارة الخارجية الروسية​ ​الاتحاد الأوروبي​ إلى رفع العقوبات المفروضة على ​سوريا​، وإبداء التضامن مع ​الشعب السوري​ في مكافحة جائحة ​فيروس كورونا​، معتبرة أن سوريا "تعيش منذ سنوات طويلة في ظروف عقوبات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب وغير القانونية، التي تتجاوز ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة".

وشددت الوزارة في بيان على أن هذا الأمر "زاد في السابق من صعوبة عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير، وفي زمن كورونا، يبدو الحفاظ على العقوبات بكامل قوتها أمرا غير إنساني تماما، ويتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات الدولية التي تعوق مكافحة العدوى الفيروسية".

وحثت الخارجية السورية "الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة تطبيق العقوبات الأحادية ضد سوريا. نقترح على ​بروكسل​ إبداء التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلا، للمواجهة معا التحدي الخطير الذي يخص الجميع دون استثناء".