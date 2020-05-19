الإحتياطي الإتحادي: سيخشى الكثيرون العودة إلى أعمالهم مع إعادة فتح الشركات

أشار رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرن، إلى أن "الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبًا ضعيفًا مادام المستهلكون والعمال قلقين بشأن الصحة العامة"، منوّهًا بأن "معدل البطالة من المرجح أن يبقى في خانة العشرات حتى نهاية العام".
ولفت روزنجرن إلى أن "معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20 بالمئة مع فقدان المزيد من الأميركيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروس كورونا".
كما شدد على أنه "مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف".
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