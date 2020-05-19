وزير الصحة الأردني: تسجيل 20 غصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 649 إصابة، توفي منهم 9 أشخاص.
ولفت جابر إلى أنه هناك 4 حالات شفاء في مستشفى "الأمير حمزة"، بذلك يبلغ عدد المتعافين الإجمالي 413 حالة شفاء. وأوضح أنه "تم إجراء 4226 فحصًا مخبريًا لهذا اليوم، وستزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية".
كما أفاد بأنه "كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر"، مؤكدا أن "الوضع جيد وفرق التقصي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر". ونوّه بأن "اتساع الرقعة الجغرافية لحالات الإصابة ليس مؤشرًا خطيرًا، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن".
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