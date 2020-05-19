الصحة الفرنسية تعلن خفض حصيلتها لضحايا كورونا بعد مراجعة البيانات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية خفض الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بواقع 217 حالة بعد إجراء مراجعة للبيانات، وذكرت أن هذا العدد يبلغ حاليا 28022 شخصا.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في مستشفيات البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 125 حالة وبلغت 17714، إلا أن عدد المتوفين في دور المسنين تم خفضه بعد مراجعة المعطيات التي قدمتها السلطات الصحية المحلية بـ342 حالة إلى 10308.
وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.
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