وزير المال البريطاني: اقتصاد البلاد سيستغرق وقتًا ليعود إلى طبيعتيه

أكد ​وزير المالية​ البريطاني ​ريشي سوناك​، أن "اقتصاد ​المملكة المتحدة​ سيستغرق وقتًا ليعود إلى طبيعتيه حتى بعد رفع إجراءات العزل والإغلاقات المرتبطة بجائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأبلغ سوناك المشرعين بأنه "من غير المؤكد أنه سيكون هناك تعاف فوري"، لافتًا إلى أن "قطاع التجزئة، على سبيل المثال، سيظل يواجه قيودا عندما يعاد فتحه". وأوضح أنه "في جميع الأحوال، سيمر بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حتى في حال قيامنا بإعادة فتح القطاعات المغلقة حاليا".

وكانت السلطات الصية البريطانية سجلت في وقت سابق من اليوم قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 545 حالة جديدة مقابل 160 في إحصائية أمس الاثنين.