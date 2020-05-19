قناة إسرائيلية: "حزب الله" بات نموذجًا يحتذى به في التعامل مع إسرائيل

أفادت القناة "السابعة" ال​إسرائيل​ية، إلى أن "​حزب الله​" اللبناني بات مصدر إلهام لكثير من الدول والمنظمات في منطقة ​الشرق الأوسط​".

وأكدت القناة، نقلًا عن المستشار العسكري والأمني في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية يائير أنسباخر، أن "الانسحاب الإسرائيلي من ​الجنوب​ اللبناني في الخامس والعشرين من آيار 2000، كوّن ظاهرة تسمى "اللبننة"، وكانت له نتائج سلبية عدة على الداخل الإسرائيلي، من بينها أن "حزب الله" بات نموذجًا يحتذى به في التعامل مع إسرائيل في الشرق الأوسط، سواء من منظمات إرهابية فلسطينية أو دول مثل ​سوريا​".

كما أفادت بأن "سوريا على سبيل المثال قامت ببناء مدن على غرار مدن "حزب الله" في الجنوب اللبناني، محصنة ومبنية على الطراز الريفي أو مبان تحت الأرض كما فعل "حزب الله" تمامًا".

بالتوازي، نقلت القناة "السابعة" عن أنسباخر، تأكيده أن "خطب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ساعدت المقاومة الفلسطينية في مهاجمة الجيش الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة حينما وصف إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت".

وأوضحت القناة أن "نصرالله تمكن من غرس روح المقاومة بوعي وإتقان كبيرين للغاية، ونجح في توثيق عملياته بالصوت والصورة منذ التسعينيات، وقام بعمليات وحروب "استنزاف" ضد الجيش الإسرائيلي".