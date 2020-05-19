وزير الخزانة الأميركي يحذر من تعرض أميركا لأضرار لا رجعة فيها بسبب كورونا

حذر وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​، من "تعرض اقتصاد ​الولايات المتحدة​ لأضرار لا رجعة فيها بسبب جائحة ​فيروس كورونا​ في حال عدم إعادة فتح المنشآت المغلقة في أقرب وقت".

ولفت منوتشين إلى أنه "من بالغ الأهمية إعادة الناس إلى أعمالهم بطريقة آمنة"، لافتًا إلى أنه "لا يجب أن يضحي أي عامل بحياته لرفع المؤشرات الاقتصادية".

كما اعتبر أن "الولايات المتحدة ستخرج من هذه الجائحة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، متوقعا أن "الاقتصاد سيسجل تحسنا في الربعين الثالث والرابع".