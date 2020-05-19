حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، من "تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار لا رجعة فيها بسبب جائحة فيروس كورونا في حال عدم إعادة فتح المنشآت المغلقة في أقرب وقت".
ولفت منوتشين إلى أنه "من بالغ الأهمية إعادة الناس إلى أعمالهم بطريقة آمنة"، لافتًا إلى أنه "لا يجب أن يضحي أي عامل بحياته لرفع المؤشرات الاقتصادية".
كما اعتبر أن "الولايات المتحدة ستخرج من هذه الجائحة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، متوقعا أن "الاقتصاد سيسجل تحسنا في الربعين الثالث والرابع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي يحذر من تعرض أميركا لأضرار لا رجعة فيها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.