الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و720 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد اليوم عن تسجيل 720 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ بالإضافة إلى وفاة 14 شخصا، لتكون بذلك أعلى نسبة إصابات يومية بالوباء تسجلها مصر حتى الآن، ليبلغ عدد الإصابات 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

ولفت إلى خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم، وعدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيا.