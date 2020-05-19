إرتفاع وفيات فيروس كورونا في تركيا لـ 4199 وتسجيل 1022 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" فى ​تركيا​ إلى 4199، وسجلت في الـ 24 ساعة الماضية 1022 إصابة. وسجلت الـ24 ساعة الأخيرة أيضا 28 حالة وفاة ليبلغ عدد وفيات كورونا بتركيا 4 آلاف 199 حالة وفاة.

وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض عدد الحالات اليومية من ذروته في نيسان الماضي.

من جانبه، لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إلى انه "شهدنا تراجعا متوقعا في أعداد الإصابات، وأعداد مرضانا الذين هم بحاجة لدخول العناية المركزة في انخفاض".