الصحة العمانية: منحى إصابات كورونا ما زال تصاعديا ولم ندخل الذروة بعد

أفادت وزارة الصحة العُمانية بأن "منحى إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما زال تصاعديا ولم ندخل الذروة بعد".
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 119 حالة لعمانيين و173 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 5671 حالة.
كما أعلنت عن وفاة 26 شخصًا جدد جراء الإصابة بكورونا، في حين تماثل 1574 مصابًا للشفاء من الوباء. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
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