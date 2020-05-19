الاتحاد للطيران:نقلنا إمدادات طبية من الإمارات إلى إسرائيل للفلسطينيين

أعلنت متحدثة باسم شركة طيران الاتحاد في ​أبو ظبي​، عن أن الشركة قامت برحلة شحن تحمل إمدادات إنسانية للفلسطينيين من ​الإمارات​ إلى ​إسرائيل​، مشيرةً إلى أنه "قامت الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة شحن إنسانية مخصصة من أبو ظبي إلى ​تل أبيب​ في 19 مايو، لتوفير الإمدادات الطبية للفلسطينيين، ولم يكن على متن الطائرة ركاب"، في إشارة إلى أنها أول رحلة معروفة لشركة طيران إماراتية مملوكة للدولة إلى إسرائيل.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح بأن طائرة شحن تابعة لشركة الاتحاد للطيران المملوكة للإمارات العربية المتحدة ستهبط اليوم في إسرائيل للمرة الأولى، أما القناة الإسرائيلية 13، فأوردت أن هناك رحلة مباشرة من أبو ظبي، مشيرة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات ولا علاقات طيران مباشرة بين البلدين، حيث أنها تحمل مساعدات إنسانية للتعامل مع وباء كورونا للسلطة الفلسطينية و​قطاع غزة​ من خلال منظمة ​الأمم المتحدة​ "world food program" بالتنسيق مع إسرائيل، حيث نسقت وزارة الخارجية عملية هبوط الطائرة في إسرائيل.