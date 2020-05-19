ترودو يعلن تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن كندا والولايات المتحدة توافقتا على ابقاء حدودهما المشتركة مغلقة أمام التنقل "غير الضروري" حتى 21 يونيو، بسبب وباء كوفيد-19.
وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي "إنه قرار مهم من شأنه حماية الناس على جانبي الحدود".
وكان البلدان قررا إغلاق حدودهما في 21 مارس مع السماح فقط بنقل السلع.
كما ترك ترودو إمكان حصول تمديد إضافي مفتوحا قائلا "سنواصل مراقبة الوضع من كثب في أماكن أخرى في العالم وبالقرب منا فيما نتخذ قرارات حول الخطوات المقبلة".
وكانت بضائع بقيمة 1,7 مليار دولار تمر عبر الحدود يوميا قبل انتشار الوباء وكذلك اكثر من 400 ألف شخص.
وأضاف ترودو أن "الأميركيين كانوا منفتحين كثيرا" إزاء تمديد هذا الإغلاق بسبب القلق من حالات كوفيد التي "يمكن أن تصل من الخارج".
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