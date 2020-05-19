موافقة 195 دولة بالصحة العالمية على مشروع القرار الأوروبي بشأن كورونا

رحب الاتحاد الأوروبي، بتبني الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية مشروع القرار المقدم من دول ومؤسسات الاتحاد حول مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد توافق المشاركين عليه خلال اجتماعها الافتراضي اليوم في جنيف.
للأنباء، إلى توافق 195 دولة على مشروع القرار الأوروبي، وهو ما يدل على أن التعاون الدولي بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى للتصدي لوباء (كوفيد-19) الذي لا يعرف الحدود.
وأشار بيان مشترك صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل والمفوضة المكلفة بشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية
ولفت المسؤولان الأوروبيان، النظر إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في جمع مبلغ 7.4 مليار يورومن مختلف الأطراف الدولية من أجل البحث عن علاجات ولقاحات للوباء، مشيدين بالدور الريادي الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في التعامل والاستجابة للوباء.
وشدد بوريل وكيرياكيدس على أهمية العمل حاليًا، وعندما يأتي الوقت المناسب، سيتم إجراء تحقيق مستقل لمعرفة منشأ الوباء وكيفية انتشاره.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد في وقت سابق ضرورة عدم لوم أي طرف والتركيز على حشد الجهود لمحاربة الفيروس، فـ"التعاون الدولي هو أفضل سبيل لمحاربة وباء كوفيد وباقي الأوبئة"، وفق تعبير مسؤوليه.
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