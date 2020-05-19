الإمارات تطور أداة جديدة لإجراء فحوص سريعة لاكتشاف الإصابة بكورونا

أعلن مختبر "كوانت ليز"، اليوم الثلاثاء، ذراع البحث الطبية في الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوان ما يسمح بتوسيع دائرة الفحوصات على نحو غير مسبوق.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن التقنية الجديدة ستعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا دوليا للأبحاث والابتكار والتكنولوجيا، في وقت يتسابق فيه علماء العالم للوصول إلى أسرع التقنيات وأدقها لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وربما يعزز القدرة على تحديد حاملي المرض قبل أن يصبح معديا ويشكل خطرا أوسع.

وأضافت أن التقنية الجديدة ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.

من جانبه، قال الدكتور بروماد كومار، قائد فريق

الباحثين في المختبر الذي يدرس ويحلل خلال الأشهر القليلة الماضية التغيرات في بنية خلايا دم المصابين بالفيروس، إن الأداة، التي تستخدم المجهر الإلكتروني، ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان.

وأضاف: "في الواقع، تستطيع تقنية DPI، المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري، التعرف على الفيروس خلال ثوان، إلى جانب كونها سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة، ويعتبر الجهاز مناسبا للاستخدام في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق.. ومع القليل من التدريب العملي نعتقد أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في معالجة انتشار فيروس كورونا".

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وبشأن نظام التشخيص، قال الدكتور كومار إن نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل

الصور يتوقع نتائج كل صورة بسرعة ووفقا لمقياس دقيق جدا.. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في برامج الاختبار واسعة النطاق.

وأشار الدكتور كومار في هذا الصدد إلى أن المختبر يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة، مضيفا: "فيما يتعلق بالفحص في مرحلة مبكرة، تستطيع تقنية DPI كشف الفيروس بمجرد إصابة خلايا الدم بالعدوى، وغايتنا الوصول في النهاية إلى الدقة القصوى في النتائج".

وتعليقا على هذا الاختراع، قال نادر أحمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "تفخر الشركة العالمية القابضة بدورها بالمساهمة في الجهود الخلاقة التي تبذلها القيادة بدولة الإمارات من أجل مكافحة تفشي مرض كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بالاختبار ورفع مستوى الوعي".

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية في مارس الماضي يحاول العلماء تطوير تقنية تقلل من الوقت الذي يتطلبه التشخيص من جهة، وتمكن الأطباء من التركيز على المرضى حسب الحاجة من جهة أخرى، علما بأن فترة التشخيص التي تستغرقها الفحوصات الحالية تتجاوز بضع ساعات.