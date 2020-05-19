موسكو تشكك في إقدام واشنطن على نقل سلاح نووي لها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن بلاده لديها شكوك بأن الولايات المتحدة تقوم بنقل سلاح نووي أمريكي من ألمانيا إلى بولندا.
مباشرا للوثيقة الأساسية للاتفاق بين "روسيا والناتو"، والتي تعهد بموجبها الحلف بعدم نشر أسلحة نووية في أراضي الأعضاء الجدد سواء في تلك اللحظة أو في المستقبل".
وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية عبر الفيديو كونفراس: "سيكون هذا انتهاكا
وتابع: "نحن نشك في أن تبدأ مثل هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة على أرض الواقع".
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف أعلن، أمس الإثنين، أن خطط الولايات المتحدة ببدء إنتاج قنبلة معدلة من نوع "بى 61-12" تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية.
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