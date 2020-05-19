الجزائر تفرض حظر تجوال من 1 ظهراً حتى 7 صباحاً

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، اليوم، فرض حظر تجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة من صباح اليوم التالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صادر من رئاسة الوزراء الجزائرية إن تلك الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي خلال عيد الفطر المبارك ستطبق في كافة الولايات الـ 48، مضيفًا أنه تم منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، خلال عيد الفطر.

وتطبق السلطات الجزائرية حاليا حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في

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كافة الولايات الجزائرية الـ 48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن التحقيقات الوبائية التي أجرتها وزارة الصحة كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص، وقال

البيان إنه "انطلاقا من هذه الـمعاينة، فإن الحكومة تدعو الـمواطنين إلى التحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية وبأقصى درجات اليقظة، وتحثهم بهذا الشأن، على تجنب كل الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا، وخاصة الحشود والتجمعات العائلية".

وذكرت الحكومة جميع الـمواطنين بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد الاجتماعي وكذا إلزامية ارتداء الكمامات وخاصة في الأماكن العامة الـمغلقة أو الـمفتوحة، كالـمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستتم معاقبته.

وأضاف البيان: أنه لهذا الغرض، وعلاوة على حشد كل القدرات الوطنية لإنتاج الـمنسوجات، فإن الحكومة قد سمحت بفتح متاجر البيع بالجملة والتجزئة للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة بهدف تشجيع إنتاج الأقنعة للمواطنين.