بومبيو يحذر الصين من التعاون من شركة إيرانية



حذر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، من تعاون الصين مع شركة ماهان إير التي تقوم بنقل الأسلحة والإرهابيين حول العالم لصالح إيران.

وأضاف بومبيو في تصريح له اليوم، أن بلاده قررت فرض عقوبات ضد شركة «شنغهاي سانت لوجيستيكس» التي تتخذ من الصين مقرا لها، لتقديمها خدماتها كوكيل بيع لصالح شركة «ماهان إير» الجوية الإيرانية

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والمصنفة عالميا كمنظمة إرهابية.

وقال إن الولايات المتحدة كانت قد صنفت هذه الشركة الإيرانية في عام 2011، بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب تقديمها الدعم المادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ثم صنفتها مجددا في عام 2019 بموجب القانون الخاص بمكافحة أسلحة الدمار الشامل

والمتعلق بمنع نقل معدات صواريخ وأسلحة نووية محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة إلى إيران.

وأوضح أن النظام الإيراني كان قد لجأ مؤخرا إلى «ماهان إير» لتيسير نقل شحنات إلى فنزويلا لدعم نظام مادورو السابق ومحاولاته اليائسة لتعزيز إنتاج الطاقة، وكذلك لنقل الذهب من فنزويلا إلى إيران.

وحذر بومبيو الشركات التي تقدم خدماتها لشركة «ماهان إيران» في الصين أو في أي مكان آخر من إمكانية تعرضها لعقوبات من جانب الولايات المتحدة.

