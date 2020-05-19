السعودية والبرازيل يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية البرازيل إرنستو أراوجو اليوم الثلاثاء

في مكالمة هاتفية سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الوزيرين استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود البلدين في احتواء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.