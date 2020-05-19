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خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

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عبر البروفيسور المتخصص في الأمراض المعدية، إيف فان لاتيم المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات في بلجيكا، عن قناعته بوجود فرص حقيقية بالحصول على لقاح ضد وباء فيروس المستجد (كوفيد - 19) بنهاية العام الحالي، في ظل السباق العالمي المحموم لتطوير اللقاح.


وأقر البروفيسور فإن لاتيم، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بتعقيد الأمر نظرًا لاختلاط المصالح

السياسية والمالية والطبية واحتدام الصراع بين المخابر البحثية الصغيرة وشركات صناعة الأدوية العملاقة.

وتابع قائلًا: "نعرف جميعًا أن القوة السياسية والقدرة المالية تلعبان دورًا حاسمًا في الحصول على لقاح فعال بأسعار معقولة يكون في متناول الجميع".

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وناشد الحكومات الأوروبية بالعمل على كبح جماح ما سماها بـ"الانحرافات المالية" لبعض الشركات داخل الاتحاد.

وحول إمكانية الحصول على اللقاح، ألمح فان لاتيم، وهو المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات، بأن فرص الحصول على لقاح فعال تبدو حقيقية خاصة مع نجاح تجارب أجريت على القرود واستخدمت فيها لقاحات سابقة ضد أوبئة سراس أو ميرس.

وبدا" فان لاتيم" متفائلًا بإمكانية الحصول على لقاح خلال الأِشهر الستة القادمة أو أوائل العام القادم، ولكنه عبر عن مخاوف حقيقية لدى المجتمع العلمي بألا تتمكن جميع الأطراف من الحصول على اللقاح في وقت واحد، رغم دعوات ومناشدات منظمة الصحة العالمية.

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