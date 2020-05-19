رداً على تصريحات إسرائيلية.. إيران : سنبقى في سوريا

رد مسؤول عسكري إيراني، يوم الثلاثاء، على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال فيها إن إيران بدأت بسحب قواتها من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن المسؤول العسكري، الذي وصفته بالمطلع دون الكشف عنه، قوله: ”على الرغم من ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لم يكن هناك أي تغيير في كمية أو نوعية وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا“.

وأضاف أن ”تواجد إيران في سوريا جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق للمساعدة في مكافحة الإرهاب“، مبينًا ”سنبقى في هذا البلد طالما أن الحكومة السورية بحاجة إلى مساعدة المستشارين الإيرانيين“.

وتابع أن ”ادعاء وزير الحرب الإسرائيلي هو محاولة لملء سجله الفارغ، وتتشابه مع التصريحات الإسرائيلية المستمرة بشأن العمليات العسكرية الناجحة ضد القوات الإيرانية في سوريا أو الهجمات السيبرانية على منشآت مختلفة في إيران، وهي غير صحيحة“.

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وكان الوزير الإسرائيلي قال أمس الإثنين، إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا وتقلل بشكل كبير من نطاق عمل قواتها في سوريا، بل إنها أيضًا بدأت في إخلاء عدد من القواعد“.

وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته قال ، الإثنين، إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا.

وأضاف بينيت في كلمته الوداعية: ”إيران تقلل بشكل كبير من نطاق عمل قواتها في سوريا، بل إنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد“.

لكنه حث خليفته بيني غانتس على ”مواصلة الضغط على إيران، وإلا تبدلت الأمور“.

وقال: ”على الرغم من أن إيران بدأت عملية الانسحاب من سوريا، فنحن بحاجة لاستكمال العمل. مازال الأمر في متناول أيدينا“.