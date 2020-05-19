كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى فلسطين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب منسق مكتب منظمة الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للحكومة الإماراتية بشأن إرسالها 14 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة؛ لدعم الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والتخفيف من أثره على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشملت المعونة مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

وعلقت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة لانا زكي نسيبة، على تسليم المساعدات قائلة: إن "هذه الأزمة العالمية تتطلب استجابة دولية، وتعرب دولة الإمارات عن امتنانها لمكتب المنسق العام للأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات المقدمة من الدولة للشعب الفلسطيني، وكذلك على العمل الدؤوب الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء".

وتعد هذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت الدولة التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول في العالم في تقديم المساعدات لاحتواء جائحة فيروس كورونا؛ حيث قدمت أكثر من 570 طن من المساعدات إلى 50 دولة.

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