كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الجزائرية تزيد ساعات منع التجول خلال عطلة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ستزيد ساعات حظر التجول المفروض؛ بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال عطلة عيد الفطر.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيان حاء فيه، أن "حجراً جزئياً منزلياً سيطبق على جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر، من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الـموالي، وسيتم خلال هذين اليومين، تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات بما فيها الدراجات النارية، بين الولايات وداخل الولاية الواحدة".

وشدد البيان على ضرورة امتثال المواطنين لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن العمومية المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية عن تسجيل 176 حالة إصابة و6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الإجمالي للإصابات إلى 7377 حالة، والوفيات إلى 561 حالة.

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