كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 57 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662".

وذكرت أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد، مشيرة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131".